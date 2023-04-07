Казбек Коков провел совещание с министром по делам молодежи КБР Азаматом Люевым

Обсудили текущие вопросы, в том числе участие региона в федеральных программах. Так, в рамках различных программ развития детского отдыха изучаем возможность начала восстановления со следующего года наших летних детско-молодежных лагерей. Также продолжим участие в проекте Росмолодежи «Регион для молодых». В прошлом году республика выиграла в этом проекте грант на создание трех молодежных центров — в Нальчике, Нарткале и Кашхатау. Подготовительные работы по объектам начаты. Министерство уже формирует заявку на участие в проекте «Регион для молодых» в 2024 году, чтобы создать молодежные центры и в других муниципалитетах. Кроме того, планируем присоединиться к стратегической программе «Подростки России» по линии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Программа направлена на создание центров для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, когда им особенно нужны поддержка и защита. В завершение поручил усилить работу по военно-патриотическому воспитанию. Здесь одними из крупных мероприятий станут республиканская молодежная военно-спортивная игра «Зарница» и патриотическая акция «Вахта Героев».