Казбек Коков провел совещание с главами муниципалитетов республики

Казбек Коков провел в режиме видеоконференции совещание с главами районных администраций и городских округов Кабардино-Балкарии. Рассмотрены текущая ситуация с распространением коронавируса в республике, вопросы контрактаций по линии национальных проектов, реализация мер по улучшению водоснабжения населенных пунктов. Говоря об эпидемиологической ситуации в республике, Казбек Коков отметил, что она под постоянным контролем, но при этом пока не наблюдается значительного улучшения.

«Ежедневный прирост инфицированных постепенно снижается и составляет 1-2%, растет охват тестами. Однако количество новых случаев COVID-19 остается на уровне 75-80 человек в день, число госпитализаций за сутки пока превышает выписки: более 1200 пациентов лежат в госпиталях особо опасных инфекций, 65 из них находится в реанимациях. Свободными остаются более 20% коек. Вместе с тем, принятые ранее меры дают результат. Система здравоохранения республики справляется с наплывом больных. Хватает оборудования, лекарственных средств. Принято и реализуется решение об обеспечении лекарственными препаратами больных коронавирусом, проходящих амбулаторное лечение на дому. Предположительно, по мнению специалистов, сейчас регион находится на так называемом «плато», — отметил Глава КБР.

На этом этапе очень важно обеспечить выполнение мер профилактики инфекции гражданами и организациями — соблюдение масочного режима, социальное дистанцирование, меры дезинфекции, в частности, на объектах торговли, а также предохранительные меры на похоронах, откуда идет большая часть заражений.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков доложил об объемах финансирования по нацпроектам на текущий год. Они составляют более 1 млрд. 200 млн. рублей. 151 из 161 контрактов на выполнение программных мероприятий в настоящее время уже заключены, оставшуюся часть планируется завершить в ближайшее время.

В числе главных и наиболее актуальных для жителей республики тем остается ситуация с водоснабжением. По словам зампреда Правительства Муаеда Кунижева, по линии регионального проекта «Чистая вода» в Минстрой России направлены заявки на субсидии по 34 объектам.

«По информации ведомства, проект распоряжения на распределение дополнительных ассигнований находится на подписи у Председателя Правительства РФ. Строительство еще 6 объектов осуществляется в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках перераспределения средств госпрограммы СЭР СКФО в Минэкономразвития России направлены заявки на 3 объекта водоснабжения. По нацпроекту «Жилье и городская среда» осуществляется строительство объекта «Расширение водопроводных сетей и сооружений г.о. Нальчик, II очередь». Также из республиканского бюджета КБР муниципальным образованиям выделены субсидии на разработку проектно-сметной документации по 60 объектам водоснабжения и водоотведения: 16 скважин и 360 км нового водопровода. После успешного прохождения соответствующей экспертизы их можно будет представить для включения в федеральные государственные программы органов исполнительной власти РФ на последующие годы», — сообщил Муаед Кунижев.

Отдельно на совещании рассмотрены вопросы подготовки к проведению ЕГЭ и общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, ход полевых работ, оказание помощи малоимущим гражданам.