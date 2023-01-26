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Казбек Коков провел совещание с главами администраций городов и районов КБР

Казбек Коков провел совещание с главами администраций городов и районов КБР

26.01.2023 | 23:01
Вопросы капитального строительства и улучшения качества жизни в населенных пунктах республики – основные темы сегодняшнего совещания. Глава КБР Казбек Коков обозначил, что особое внимание руководителям муниципалитетов необходимо уделить градостроительной документации. От нее напрямую зависит возможности участвовать в федеральных и региональных программах. Об уже разработанных и утвержденных генеральных планах доложил министр строительства и ЖКХ. Сохранение архитектурного облика городов республик, и в особенности Нальчика, Казбек Коков назвал одной из самых важных задач, а потому 2024-й предложено объявить Годом архитектуры в Кабардино-Балкарии. Так же руководитель региона поручил главам администраций ввести практику публичного обсуждения крупных строительных проектов. Одним из ключевых вопросов на совещании стало санитарное состояние придорожных полос. Рассмотрели, в том числе, возможности субсидирования муниципалитетов для его решения. Дороги должны быть не только отремонтированными, но и чистыми, подчеркнул руководитель региона. Казбек Коков поручил в оперативном порядке подготовить “дорожную карту” по централизации управления службами ЖКХ, что должно обеспечить прозрачность платежей, контроль за расходами и качеством коммунальных услуг. Глава республики напомнил ответственным и о контроле за сроками и качеством работ на объектах, которые в этом году строятся или ремонтируются. В 2023-м запланирован ремонт 40 и строительство 16 школ и новых корпусов. В текущем году начнется возведение нового приемного отделения РКБ и ремонт детской поликлиники на улице Шогенова в Нальчике.   https://t.me/vestikbr
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