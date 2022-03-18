Казбек Коков провел совещание с членами Правительства КБР

Глава КБР Казбек Коков провел совещание с членами регионального правительства по вопросу реализации Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». «Президент РФ Владимир Путин провел совещание по мерам социально-экономической поддержки регионов, где обозначены приоритетные направления в условиях санкционных вызовов. Это поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которая в первую очередь касается семей с детьми, а также увеличение всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, увеличение прожиточного минимума, зарплат в бюджетной сфере. Одобрен план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Значение имеют полномочия, переданные Президентом регионам, то есть, важны инициативы с мест, оперативное решение задач, ответственность», - сказал Казбек Коков, открывая совещание. Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов проинформировал, что денежными выплатами всех уровней с начала года были обеспечены 246 938 граждан на общую сумму 3,8 миллиарда рублей. Прорабатывается вопрос о ежемесячной выплате для семей с невысокими доходами, где есть дети от восьми до 16 лет. Министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков сообщил, что угрозы срывов и рисков работы не ожидается, аварийный запас сформирован. Не ожидается сбоев и в сфере дорожного строительства, - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков. «Транспортное обеспечение осуществляется в полном объеме, два раза в неделю встречаемся с перевозчиками, все понимают сегодняшнюю ситуацию», — добавил профильный министр. По информации министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзора Езаова, горячим питанием обеспечены более 52 тысяч школьников 1-4 классов. Казбек Коков поручил взять на особый контроль качество питания детей. Далее в ходе совещания была рассмотрена ситуация на рынках республики. Министр промышленности, энергетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков доложил, что проводится ежедневный мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары. Штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС, МВД, на факты необоснованного завышения цен реагируют в рамках полномочий. Профильный министр проинформировал, что промышленные предприятия республики продолжают свою работу в штатном режиме. -Приняты все меры для бесперебойного функционирования учреждений здравоохранения республики. Ситуация на рынке лекарств сегодня стабильная, все производители продолжают работу на российском рынке, - сообщил, в свою очередь, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. - В части льготного лекарственного обеспечения проблем с дефицитом лекарственных препаратов не наблюдается, так как закупки были проведены в начале года. В аптеках будет систематически проводится проверка на наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов. Ситуация с временным дефицитом некоторых лекарств связанна с ажиотажным спросом населения и будет устранена в ближайшее время. О мерах, связанных с обеспечением максимально гибких условий работы для бизнеса, рассказал министр экономического развития КБР Борис Рахаев. Реализована совместная программа Банка России и Правительства России, связанная с кредитными каникулами. Банк России дал возможность банкам реструктуризировать кредиты малому и среднему бизнесу в тех отраслях, которые определило Правительство – это промышленность, торговля, сельское хозяйство. «Сформирован общий пакет в части кредитной поддержки малого и среднего бизнеса, это 800 миллиардов рублей, которые разбиты по разным направлениям, средства пойдут на поддержку оборотного капитала и инвестиционные цели. Вопрос финансовой поддержки прорабатывается на региональном уровне», —сказал Борис Рахаев. Министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев сообщил, что между Минсельхозом России и Правительством КБР заключено 9 соглашений на сумму 2,3 миллиарда рублей. Средства направлены на развитие сельхозпроизводства в области растениеводства, животноводства, а также поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и на реализацию мероприятий в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Подводя итоги совещания, Казбек Коков отметил, что средства, которые были утверждены программами, сохраняются, и будут индексированы. «Президент России Владимир Путин поставил задачу на увеличение по всем направлениям. У нас есть и свои 60 миллиардов консолидированного бюджета. Запас прочности экономики страны, возможность оперативного управления, поддержка федерального правительства позволяют регионам смягчить экономическое давление, научиться адаптироваться к быстро меняющейся ситуации, находить новые возможности для развития», - резюмировал Коков.