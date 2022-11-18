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Казбек Коков провел совещание по вопросу реализации Указа Президента РФ Владимира Путина

Казбек Коков провел совещание по вопросу реализации Указа Президента РФ Владимира Путина

18.11.2022 | 22:57
Глава республики Казбек Коков провел сегодня совещание, где главной темой стала реализация указа президента России “Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. В совещании участвовали члены правительства, главы местных администраций, представители общественных организаций и духовенства. На встрече говорили о разработке плана мероприятий для реализации указа главы государства. К работе привлекут специалистов сферы культуры и образования, молодежной политики и науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, журналистов и общественников. В ходе дискуссии Глава региона подчеркнул, что идеологическая агрессия против России, развернутая враждебно настроенными государствами, направлена на отрицание традиционных и патриотических чувств граждан, на разрушение института семьи и брака, на ослабление общероссийской идентичности и подрыв единства многонационального народа страны. Важнейшая роль здесь отводится сфере культуры: нужны четкие ориентиры, которые обеспечат ей роль определяющего фактора развития человека, подчеркнул Казбек Коков. Реализация поставленных задач требует также дальнейшего совершенствования форм и методов воспитания и образования. В частности, следует повысить качество преподавания литературы, истории и географии. Необходимо активно развивать систему патриотического воспитания молодежи. Для этого следует объединить усилия всех заинтересованных министерств, ведомств и институтов гражданского общества.   https://t.me/vestikbr
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