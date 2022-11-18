Казбек Коков провел совещание по вопросу реализации Указа Президента РФ Владимира Путина

Глава республики Казбек Коков провел сегодня совещание, где главной темой стала реализация указа президента России “Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”.
В совещании участвовали члены правительства, главы местных администраций, представители общественных организаций и духовенства. На встрече говорили о разработке плана мероприятий для реализации указа главы государства. К работе привлекут специалистов сферы культуры и образования, молодежной политики и науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, журналистов и общественников.
В ходе дискуссии Глава региона подчеркнул, что идеологическая агрессия против России, развернутая враждебно настроенными государствами, направлена на отрицание традиционных и патриотических чувств граждан, на разрушение института семьи и брака, на ослабление общероссийской идентичности и подрыв единства многонационального народа страны.
Важнейшая роль здесь отводится сфере культуры: нужны четкие ориентиры, которые обеспечат ей роль определяющего фактора развития человека, подчеркнул Казбек Коков. Реализация поставленных задач требует также дальнейшего совершенствования форм и методов воспитания и образования.
В частности, следует повысить качество преподавания литературы, истории и географии. Необходимо активно развивать систему патриотического воспитания молодежи. Для этого следует объединить усилия всех заинтересованных министерств, ведомств и институтов гражданского общества.
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