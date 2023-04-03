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Сегодня на совещании Казбек Коков с членами правительства обсудил ряд актуальных вопросов и поручений Президента страны

Сегодня на совещании Казбек Коков с членами правительства обсудил ряд актуальных вопросов и поручений Президента страны

03.04.2023 | 17:55
В минувший четверг Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан на военную срочную службу и об увольнении военнослужащих, чей срок службы по призыву уже истек. Призывная кампания с 1 апреля стартовала и в Кабардино-Балкарии. Новый призыв пройдет по нормам действующего законодательства и продлится до 15 июля. Ее организацией занимаются призывные комиссии, которые есть в каждом районе и городском округе. Необходимо более четко и целенаправленно работать призывным комиссиям на местах, республиканской комиссии обеспечивать оказание более эффективной адресной помощи. Уверен, службу в рядах Вооруженных сил России молодые люди пройдут достойно – отметил Казбек Коков. Ответственным лицам и ведомствам поручено обеспечить оперативную и слаженную работу призывных комиссий.    
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