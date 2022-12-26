Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам развития системы образования

На встрече обсудили итоги реализации федеральных и республиканских проектов и программ в текущем году, а также вопросы повышения оплаты труда педагогических работников.
Больше 13 с половиной тысяч человек сегодня трудятся в системе образования Кабардино-Балкарии. 2022-й запомнится им большими позитивными переменами. В первую очередь это касается оплаты труда. Впервые за последние годы ее практически полностью пересмотрели.
По нацпроекту “Образование” в 2022-м регион получил больше трех с половиной млрд рублей. Эти средства направили на строительство 12 школьных спортзалов и плоскостных сооружений. Купили новое оборудование для образовательных учреждений, оборудовали свыше 30 “Точек роста” по всей республике, на базе первой школы Нальчика появился детский технопарк... Завершается строительство трех школ – в Прохладном, Кубе и Нарткале. Из регионального бюджета на совершенствование системы оплаты труда в течение 22-23 годов направят больше 700 млн рублей.
В республике ввели ежемесячные дополнительные выплаты преподавателям физики, химии и информатики, работающим на условиях внешнего совместительства. Это касается учителей, которые трудятся в селах с числом жителей до 50 тысяч человек. На совещании отметили, что работа по совершенствованию системы оплаты труда работников образования в 23 году будет продолжена. Казбек Коков назвал эту задачу одной из самых важных.
По итогам совещания Глава Кабардино-Балкарии дал необходимые поручения. Задача на ближайшее будущее – вывести оклад учителя на уровень не меньше минимального размера оплаты труда, рассказали на встрече. В 2023-м также планируется провести модернизацию 30 действующих школ и построить новые в Нальчике, Баксане, Прохладном, Майском, Красносельском, Сармаково и Псынабо.
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