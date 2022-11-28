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Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам капитального строительства

Глава КБР Казбек Коков провел совещание по вопросам капитального строительства

28.11.2022 | 19:02
Как идет возведение и реконструкция социально значимых объектов? Тему обсудили сегодня на еженедельном заседании оперативного штаба по вопросам капитального строительства. Провел его Глава республики Казбек Коков. На встрече рассмотрели план работы на следующие три года. Главный приоритет - развитие социальной сферы: в населенных пунктах следует повышать доступность учреждений образования, культуры, спорта, подчеркнул Казбек Коков. Глава региона добавил, что одновременно нужно создавать комфортную среду, развивать коммунальную и дорожную инфраструктуру. Подход должен быть комплексным. При планировании следует также учитывать обращения граждан.   https://t.me/vestikbr
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