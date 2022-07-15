Казбек Коков провел совещание по вопросам деятельности Министерства по делам молодёжи КБР

На совещании были определены структура и штатное расписание, а также рассмотрен проект положения органа исполнительной власти. Как рассказал Казбек Коков в своем телеграм-канале, на первом этапе министерство будет располагаться в здании Министерства науки и просвещения республики. Подведомственными ему организациями станут Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) и Многофункциональный молодежный центр Кабардино-Балкарской Республики. Глава республики поручил правительству до 1 августа представить предложения по размещению министерства с учетом планируемой штатной численности, которая составит 26 человек, до 30 августа подготовить проект государственной программы развития молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике на 2023-2030 годы. “Рассчитываем на эффективную работу нового министерства, систематизацию работы в сфере молодежной политики, решение проблем, которые сегодня существуют в молодежной среде”, - сказал Казбек Коков. В ходе совещания были также обсуждены мероприятия, запланированные в рамках празднования 100-летия Кабардино-Балкарской Республики. В сентябре в Нальчике пройдет большой межрегиональный Северо-Кавказский фестиваль молодежи, который соберет более 2000 молодых людей из регионов России. В рамках фестиваля будет развернуто множество активностей, дискуссионных и образовательных площадок. “Поручил Министерству по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики оперативно включиться в организацию данного мероприятия - оно должно пройти на самом высоком организационном уровне”, - заявил Казбек Коков.