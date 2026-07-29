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Казбек Коков провел совещание по комплексному развитию инфраструктуры КБР

Казбек Коков провел совещание по комплексному развитию инфраструктуры КБР

29.07.2026 | 12:40
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коковпровел совещание по вопросам комплексного развития инфраструктуры в сфере промышленности, энергетики, строительства, ЖКХ, дорожно-транспортной системы региона. Жизнедеятельность территорий напрямую сопряжена с обеспечением безопасности и логистической доступности энергетических, производственных и жилищно-коммунальных объектов. В Кабардино-Балкарии одним из инструментов реализации этих задач является комплекс «Безопасный город», который объединяет различные службы и технологии для защиты жителей, инфраструктуры, для своевременного реагирования на происшествия и управления жилищно-коммунальным хозяйством. Активно внедряются компоненты цифровой системы «Умный город», имеется и развитая сеть видеоконтроля обстановки. Казбек Коков поручил усилить качество межведомственного взаимодействия по всем направлениям, требующим совместных оперативных решений и действий.   https://t.me/vestikbr
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