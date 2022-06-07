Казбек Коков провел совещание по итогам рабочей встречи с Вадимом Яковенко

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание по итогам рабочей встречи с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. В совещании участвовали представители органов исполнительной власти республики и муниципалитетов. Обсуждены важные для Кабардино-Балкарии темы, в том числе – как наиболее эффективно использовать земельные ресурсы. Напомним, на недавней встрече в Москве Казбек Коков и Вадим Яковенко обсудили, в частности, вопросы передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную для реализации инвестиционных проектов.