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Казбек Коков провел совещание по итогам рабочей встречи с Вадимом Яковенко

Казбек Коков провел совещание по итогам рабочей встречи с Вадимом Яковенко

07.06.2022 | 16:07
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание по итогам рабочей встречи с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. В совещании участвовали представители органов исполнительной власти республики и муниципалитетов. Обсуждены важные для Кабардино-Балкарии темы, в том числе – как наиболее эффективно использовать земельные ресурсы. Напомним, на недавней встрече в Москве Казбек Коков и Вадим Яковенко обсудили, в частности, вопросы передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную для реализации инвестиционных проектов.
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