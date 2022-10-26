Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Александром Михайликом, который прибыл в регион для участия в мероприятиях II этапа конкурса Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов среди территориальных органов Федерального казначейства по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В ходе двусторонней встречи обсуждены вопросы взаимодействия исполнительных органов власти республики с федеральным казначейством и его региональным управлением. В разговоре стороны затронули вопросы деятельности УФК по Кабардино-Балкарской Республике. Управление осуществляет работу по укреплению финансовой системы республики, способствуя ее экономической стабильности. Были обозначены основные направления в деятельности ведомства, включая дальнейшую цифровизацию контроля в финансово-бюджетной сфере республики.