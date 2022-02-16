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Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ Олегом Чернаем

Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ Олегом Чернаем

16.02.2022 | 12:45
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-майором полиции Олегом Чернаем. Казбек Коков поздравил генерал-майора полиции Олега Черная с недавним назначением на ответственную должность. В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов власти Кабардино-Балкарской Республики, местного самоуправления, управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и территориального органа Росгвардии при решении задач по защите прав и законных интересов граждан. Особое внимание было уделено вопросам организации участия сотрудников и военнослужащих Росгвардии в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.  
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