Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск нацгвардии РФ Олегом Чернаем

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с заместителем командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ генерал-майором полиции Олегом Чернаем. Казбек Коков поздравил генерал-майора полиции Олега Черная с недавним назначением на ответственную должность.В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности населения и взаимодействия органов власти Кабардино-Балкарской Республики, местного самоуправления, управления Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии и территориального органа Росгвардии при решении задач по защите прав и законных интересов граждан. Особое внимание было уделено вопросам организации участия сотрудников и военнослужащих Росгвардии в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.