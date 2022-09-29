Казбек Коков провел рабочую встречу с вновь назначенным председателем арбитражного суда КБР Игорем Мельниковым

Состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с вновь назначенным председателем арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики Игорем Мельниковым, сообщает пресс-служба Главы региона. Стороны обсудили ряд вопросов рабочего взаимодействия арбитражных судов и органов власти Кабардино-Балкарии. «От эффективности правосудия, его объективности, сроков рассмотрения хозяйственных споров во многом зависит инвестиционная привлекательность региона, комфорт и уверенность бизнес-сообщества в возможности активного развития на территории нашей республики», - подчеркнул Казбек Коков. «Уверен, опыт и профессионализм Игоря Мельникова позволят обеспечить дальнейшее качественное улучшение системы арбитражного судопроизводства региона, главной задачей которой является защита прав и законных интересов граждан и предприятий в сфере экономической деятельности», - написал в своем телеграм-канале руководитель республики по итогам двусторонней встречи.