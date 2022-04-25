Казбек Коков провел рабочую встречу с управляющим отделением Пенсионного фонда по КБР Николаем Баковым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с управляющим отделением Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарской Республике Николаем Баковым. Обсуждены вопросы реализации государственной социальной политики и деятельность фонда по назначению выплат различным категориям граждан. Особое внимание уделено вопросам организации выплат семьям, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Новая мера государственной поддержки вводится по инициативе Президента России Владимира Путина. Руководитель отделения Пенсионного фонда проинформировал Главу республики, что к настоящему времени отработана нормативно-правовая база, согласованы лимиты бюджетных обязательств. На базе отделения обучены сотрудники, созданы рабочие группы, подготовлены необходимые технологические условия для осуществления предстоящих выплат. Между региональным отделением ПФР и МФЦ заключено соглашение, регламентирующее прием заявлений от граждан на ежемесячные денежные выплаты. Уделено внимание организации эффективного взаимодействия со смежными структурами в рамках электронного обмена информацией. Проведена аналитическая работа, по итогам которой определено количество семей в республике, входящих в сферу выплаты пособий в соответствии с принятым законодательством. В Кабардино-Балкарии пособия получат более 67 тысяч детей. Выплаты назначены в апреле, суммы начнут поступать гражданам с 1 мая. На эти цели в федеральном и региональном бюджетах предусмотрены 8 миллиардов рублей. Для информационной работы с большим охватом заинтересованных групп населения привлечены волонтёры. Разъяснительная работа будет проводиться в период праздничных дней мая и до конца июня. По итогам рабочей встречи Глава КБР Казбек Коков отметил профессионализм коллектива Отделения Пенсионного фонда по КБР в реализации комплекса мер социальной поддержки. Также Глава региона подчеркнул важность недопущения задержек в осуществлении выплат и обеспечения внимательного отношения к заявителям в каждом конкретном случае.