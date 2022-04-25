Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в КБР Светланой Тлиновой. Детский омбудсмен представила ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Кабардино-Балкарской Республике по итогам работы в 2021 году. По информации Светланы Тлиновой, численность детского населения республики составляет более 207,5 тысячи человек. Более 27 тысяч семей относятся к категории многодетных, несовершеннолетние дети есть в более чем в 108 тысячах семей. Кабардино-Балкарская Республика относится к числу регионов с коэффициентом рождаемости выше общероссийского: 12,2 на 1000 человек населения, по РФ — 9,6. На особом контроле находится категория детей из семей, нуждающихся в поддержке государства. На постоянной основе проводится мониторинг сигналов о нарушении прав несовершеннолетних в социальных сетях и средствах массовой информации, меры принимаются совместно с ответственными службами. В текущем году для оказания консультативной помощи создан Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка в КБР. Отмечено, что второй год подряд идет снижение количества поступивших обращений, которые рассматриваются при участии правоохранительных органов и муниципалитетов. Больше всего обращений, уточнила омбудсмен, поступает по поводу семейных правоотношений, отношений в сфере образования, жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. По итогам рабочей встречи Казбек Коков поручил усилить контроль ответственных ведомств согласно итогам проведенного омбудсменом анализа и с учетом результатов работы в муниципальных образованиях. Руководитель республики также указал на важность дальнейшего усиления межведомственного взаимодействия, в том числе со службой судебных приставов. В Кабардино-Балкарии продолжается работа по поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо выделения средств из бюджета республики, привлекаются внебюджетные средства Фонда добрых дел. Регион взаимодействует с Фондом «Круг добра», созданным Президентом России с целью поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими заболеваниями. В Фонд были направлены заявки на девятерых детей, у которых выявлена спинальная мышечная атрофия. По итогам 2021 года Фонд добрых дел выделил на лечение и реабилитацию тяжело больных детей около 75 миллионов рублей.