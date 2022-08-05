Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителями сельхозпредприятий КБР

В Прохладненском районе на площадке селекционно-семеноводческого центра «Отбор» Глава региона провел рабочую встречу с руководителями сельхозпредприятий Кабардино-Балкарии. На данный момент в республике активно идёт уборочная страда. На встрече с аграриями Казбек Коков обсудил текущие рабочие вопросы, деятельность в сфере импортозамещения, направления, требующие содействия со стороны государства. По состоянию на сегодняшний день убрано около 70 тысяч гектаров зерновых культур. Это 44,2 тысячи гектаров пшеницы и 18,7 тысячи гектаров ячменя. Валовой сбор составляет 239,4 тысячи тонн, урожайность зерновых — 34,4 центнера с гектара, что на 3,2% выше, чем в прошлом году. Урожай раннего картофеля убрали с площади порядка 0,7 тысячи гектаров, валовой сбор составил 26,9 тысячи тонн при средней урожайности 392,1 центнера с гектара, что на 16 % больше к соответствующей дате прошлого года. Овощеводами также убран урожай на площади 7,2 тысячи гектаров, валовой сбор составил 68,7 тысячи тонн. Одной из основных тем разговора стало развитие в республике семеноводческой отрасли, в которой ведущим предприятием является научно-производственный Селекционно-семеноводческий центр «Отбор». Предприятие, образованное в 1991 году, располагается в селении Комсомольское Прохладненского района. Это предприятие является одним из лидеров среди российских предприятий в селекционно-семеноводческой отрасли. Агрофирма создает новые гибриды кукурузы, производит семена основных полевых культур. На предприятии также внедряются новые технологии в земледелии, проводятся испытания различных сельскохозяйственных культур. Предприятие работает в тесном контакте с отечественными и зарубежными институтами растениеводства, в том числе селекционерами Аргентины, Китая и других стран. В 2004 году Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений зарегистрировала высокоурожайный гибрид кукурузы «Ирида», который был создан на базе предприятия совместно с селекционерами Воронежской опытной станции ВНИИ кукурузы. Кукуруза «Ирида» внесена в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию с 2007 года, и рекомендуется для посевов в Центральном и Западно-Сибирском регионах. В области селекции центр «Отбор» является членом координационного совета по селекции кукурузы, по семеноводству - членом Национальной ассоциации производителей кукурузы и семеноводов кукурузы. Наряду с выращиванием семян фирма производит товарное зерно пшеницы, кукурузы, ячменя, гороха, маслосемена подсолнечника, рапса, сои. В «Отборе» работают дипломированные специалисты высокой квалификации, предприятие обеспечено современной сельскохозяйственной техникой, имеет необходимые производственные площадками. Агрофирмой в 2018-2019 годах при государственной поддержке Корпорации развития КБР реализован инвестиционный проект — построен завод калибровки и производства семян гибридов кукурузы 1 поколения мощностью 5000 тонн в год. У предприятия имеются серьезные перспективы развития импортозамещения и экспортного производства. География поставок семян «Отбора» - от Кабардино-Балкарии до Алтайского края. Спрос на продукцию имеется со стороны стран Закавказья, стран Средней Азии, Северной Африки, Белоруссии, Монголии. Если в 2021 году семян кукурузы, пшеницы и ячменя было экспортировано на сумму более 29 миллионов рублей, то за 6 месяцев этого года — уже на сумму свыше 22 миллионов рублей. Потенциал центра Научно-производственного селекционно-семеноводческого центра «Отбор» требует более интенсивного развития с целью наращивания импортозамещающей продукции, что стратегически важно для агропромышленного комплекса республики и страны в целом. Обсудили меры государственной поддержки, включая развитие инфраструктуры производственных площадок.