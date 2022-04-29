Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшоковой. Обсуждены итоги работы организации в 2021 году и перспективы на предстоящий период. По состоянию на начало года в профсоюзах республики состоят больше 104 тысяч человек, охват профсоюзным членством составляет 92,2 процента. Профсоюзами республики проводится работа по защите трудовых и социально-экономических прав трудящихся, в том числе по выявлению нарушений трудового законодательства и оказанию правовой помощи организациям при разработке коллективных договоров. В рамках технической инспекции осуществляется общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда. Проведена экспертиза 78 проектов законов и иных нормативных правовых актов Правительства КБР, затрагивающих трудовые и социально-экономические права работников и членов профсоюза. В 2021 году Федерацией профсоюзов проводилась активная работа с молодежью. Молодым профсоюзным активистам оказана всесторонняя поддержка в получении грантов, участии во всероссийских профсоюзных форумах «Стратегический резерв», «Профсоюзы. 21 век». Федерация стала площадкой и информационным партнером по реализации молодежных грантовых проектов в сфере профсоюзной деятельности. На девятой внеочередной конференции Союза «ООП КБР» были внесены изменения в устав, название организации было переименовано на Союз «Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики», что, по словам профсоюзного лидера, оптимизировало деятельность и повысило эффективность работы организации. В рамках программы мероприятий, приуроченных к 1 мая, Федерация профсоюзов КБР примет участие во Всероссийском автопробеге, цель которого - поддержка решений, принятых Президентом России Владимиром Путиным, и действий Российской армии. Акция будет проходить под девизами «Zа мир, Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!», участниками автопробега станут профсоюзные лидеры и активисты из всех регионов России. По итогам рабочей встречи намечены планы дальнейшего взаимодействия государственных органов исполнительной власти региона с Федерацией профсоюзов КБР в части контроля соблюдения трудового законодательства, охраны труда и здоровья, недопущения снижения уровня социальных гарантий трудящихся.