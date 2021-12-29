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Казбек Коков провел рабочую встречу с обновленным составом Общественной палаты КБР

Казбек Коков провел рабочую встречу с обновленным составом Общественной палаты КБР

29.12.2021 | 15:55
Казбек Коков поздравил собравшихся с началом работы и отметил, что за прошедшие годы Общественная палата зарекомендовала себя как важнейший институт гражданского общества. Глава республики обозначил основные направления для взаимодействия с Общественной палатой республики. Казбек Коков подчеркнул, что Палата должна и впредь развиваться как центр независимой профессиональной экспертизы и как эффективный канал обратной связи. Нужно добиваться, чтобы власть на любом уровне слышала людей, вникала в их проблемы. На встрече с докладом о проделанной за три года работе и планах на предстоящий период выступил вновь избранный председатель Общественной палаты Хазратали Бердов. Состоялось активное обсуждение актуальных для республики вопросов. Как отметил Глава, решить многие социальные проблемы помогают нацпроекты, и здесь нужен народный контроль за качеством работ на объектах, которые строятся или ремонтируются. Руководитель региона предложил общественникам проработать формы взаимодействия.
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