Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым. Обсуждены вопросы, связанные с организацией медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, гриппом и ОРВИ. В настоящее время работает один госпиталь в Центре СПИД и отделение в ММБ – всего 21 койка, на лечении 8 больных. За последние сутки выявлен один человек с коронавирусом. Для лечения ОРВИ и гриппа развернуто около 500 коек, стационарное лечение получают 211 человек. В ходе встречи прозвучало, что заболеваемость все еще выше недельного эпидпорога, но за последние две недели число госпитализированных по поводу гриппа и ОРВИ уменьшилось почти наполовину. Руководитель республики поручил подготовиться к возможному резкому росту заболеваемости в связи с возросшей социальной активностью населения в праздничные дни - обеспечить бесперебойную четкую работу станций скорой помощи, участковой и неотложной служб, инфекционных подразделений. Обсуждены также основные итоги 2022 года в сфере здравоохранения. По программе модернизации капитально отремонтированы 8 учреждений, поставлено 112 единиц медоборудования и 16 легковых автомобилей для сельских медучреждений. По программе «Земский доктор» трудоустроено 29 специалистов. За два года в рамках национального проекта «Здравоохранение» для медучреждений республики приобретено 10 передвижных медицинских комплексов – 3 маммографа и 7 флюорографов. Для парка санитарного автотранспорта приобретены 24 автомобиля скорой помощи. Всего количество автомобилей санитарного транспорта составляет 206 единиц, автопарк обновлен на 80%. Работает и санавиация, медицинский вертолет с июня совершил 72 вылета. В 2023 году планируется капитально отремонтировать 9 амбулаторных подразделений. Это Городская поликлиника №3 в Нальчике, поликлиническое отделение №2 РДКМЦ, поликлинические отделения ЦРБ Прохладненского, Баксанского, Терского районов, амбулатории в Старом Череке, Кичмалке, Урожайном и Янтарном. В Кенже и Октябрьском будут строиться новые амбулатории. Завершится и строительство поликлиники в Нальчике, врачебных амбулаторий в поселке Эльбрус и селении Куба, а также капитальный ремонт детской больницы.