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Казбек Коков провел рабочую встречу с министром промышленности, энергетики и торговли КБР Шамилем Ахубековым

Казбек Коков провел рабочую встречу с министром промышленности, энергетики и торговли КБР Шамилем Ахубековым

14.02.2022 | 19:28
Перспективы развития промышленности в Кабардино-Балкарии, реализация инвестпроектов и другие вопросы Казбек Коков обсудил сегодня на рабочей встрече с профильным министром Шамилем Ахубековым. Подробно остановились на проекте создания горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Он включает несколько производственных площадок по глубокой переработке руды. Они расположены в ряде российских регионов. Строительство, начатое в Эльбрусском районе в прошлом году, планируют завершить в 2024 году. Запуск комбината позволит трудоустроить около 700 человек. На встрече говорили также о других предприятиях в республике, имеющих потенциал развития. Казбек Коков поручил оказать порядка 20 компаниям содействие в решении проблемных вопросов, поиске инвесторов и нахождении для них новых ниш на рынке.    
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