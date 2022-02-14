Казбек Коков провел рабочую встречу с министром промышленности, энергетики и торговли КБР Шамилем Ахубековым

Перспективы развития промышленности в Кабардино-Балкарии, реализация инвестпроектов и другие вопросы Казбек Коков обсудил сегодня на рабочей встрече с профильным министром Шамилем Ахубековым. Подробно остановились на проекте создания горно-металлургического комплекса на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Он включает несколько производственных площадок по глубокой переработке руды. Они расположены в ряде российских регионов. Строительство, начатое в Эльбрусском районе в прошлом году, планируют завершить в 2024 году. Запуск комбината позволит трудоустроить около 700 человек. На встрече говорили также о других предприятиях в республике, имеющих потенциал развития. Казбек Коков поручил оказать порядка 20 компаниям содействие в решении проблемных вопросов, поиске инвесторов и нахождении для них новых ниш на рынке.