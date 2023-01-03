Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром по делам молодежи КБР Азаматом Люевым, в ходе которой были обсуждены первые итоги работы нового министерства и планы на ближайшую перспективу. В этом году в республике стартует государственная программа развития молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике на 2023-2030 годы, которую Правительство КБР утвердило в декабре. На мероприятия текущего года предусмотрено больше 250 миллионов рублей федеральных и республиканских средств. Ее основные направления — это патриотическое и нравственное воспитание молодежи, вовлечение молодых людей в социально-экономическое строительство, стимулирование волонтерских проектов, создание молодежной инфраструктуры. В целях укрепления кадрового потенциала в сфере молодежной политики Глава республики поручил подготовить образовательные программы для специалистов по работе с молодежью и уже весной организовать для них курсы повышения квалификации. К разработке программы будут привлечены ведущие эксперты в области молодежной политики. Также обсуждались пути решения задач, поставленных на I съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В ближайшее время структурная организация «Первых» должна быть завершена, в муниципалитетах на базе учреждений образования и спорта появятся первичные отделения. Говорилось и об этапах создания молодежных центров в Нальчике, Кашхатау и Нарткале. С муниципалитетами идет работа по наполнению этих площадок полноценным содержанием, привлекательным для молодежи. Было отмечено, что для муниципалитетов молодежная политика должна стать системным направлением деятельности. Целевые показатели прописаны в программе и будут учитываться при оценке деятельности глав администраций. На 2023 год запланировано 35 комплексных мероприятий с охватом не менее 70 тысяч молодых людей. Наиболее крупными станут три проекта, в которых будут задействованы молодежные команды от каждого муниципалитета. Это спортивно-патриотический массовый забег «Z-марафон», региональный этап Всероссийского патриотического проекта «Вахта Героев» и Молодежный форум-фестиваль креативных индустрий Юга России.