Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром по делам молодежи КБР Азаматом Люевым, на которой были подведены итоги деятельности министерства за прошлый год, обозначены приоритеты предстоящего периода.
Одним из основных достижений названо открытие в республике трех новых молодежных центров - в Нальчике, Кашхатау и Нарткале, а также начало работы над созданием таких же центров в Тырныаузе, Майском, Чегеме, Анзорее и арт-резиденции на базе молодежного центра в Нальчике.
«Новые молодежные центры имеют важное значение на данном этапе создания экосистемы, включающей кадровое, инфраструктурное и ценностно-смысловое развитие»,- отметил Глава республики.
Азамат Люев рассказал, что недавно открытый Молодёжный центр Черекского района занял 2 место во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». Также он презентовал книгу «Священный подвига завет», посвященную 80-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Битве за Кавказ. Проект реализован министерством совместно с издательством Котляровых. В книге рассказывается о юных героях Кабардино-Балкарии, которые внесли вклад в победу над врагом.
В целом за год было проведено более 100 комплексных молодежных мероприятий с охватом более 130 000 молодых людей. Большое внимание было уделено развитию наставничества, особенно в части поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.
В наступившем году реализация программы комплексного развития «Регион для молодых» будет продолжена в активном взаимодействии с Росмолодежью. Одним из приоритетов станет информатизация молодежной инфраструктуры, внедрение технологий обработки больших данных.
В целом план мероприятий по молодежной политике на 2024 год состоит из более чем 150 мероприятий – в образовании, туризме, спорте, культуре и других сферах. Республика станет местом проведения большой военно-исторической реконструкции одного дня войны и полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена». Ключевым событием, где молодежь представит Кабардино-Балкарию, станет Всемирный фестиваль молодёжи – 1 марта 2024 года, который поддержал Президент России Владимир Путин.
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