Казбек Коков провел рабочую встречу с министром цифрового развития КБР Аскером Бозиевым

Обсуждены актуальные вопросы цифровой отрасли, развитие которой лежит в основе большинства современных экономических процессов.
В первую очередь была затронута тема обеспеченности отрасли ИТ-специалистами. За прошедший год государственными организациями высшего и среднего образования республики подготовлено более 700 выпускников различных ИТ-специальностей. Примерно столько же человек прошли обучение в частных образовательных организациях. Количество занятых в данной сфере увеличилось, появились дополнительные компетенции, ведется работа и над развитием отраслевой инфраструктуры.
В регионе создана цифровая сеть связи, которая охватывает более 100 населенных пунктов, в том числе отдаленных. Высокоскоростным интернетом обеспечены учреждения образования, здравоохранения, социальные службы и другие. Работа ведется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура».
Действующая инфраструктура постоянно модернизируется с целью повышения качества связи, обеспечения стабильности и высокой скорости интернета. Это, в том числе, ввод в эксплуатацию новых антенно-мачтовых сооружений, переформатирование радиочастот на более современные, улучшенные стандарты качества.
В республике реализуется и проект по обеспечению связью туристско-рекреационных территорий, что имеет важное значение для развития туризма. Так, для обеспечения интернетом альплагеря «Безенги» проложено более 20 километров волоконно-оптических линий, установлена современная станция.
В настоящее время создается также информационная система обеспечения градостроительной деятельности, которая улучшит качество госуслуг в этой сфере. Продолжается совершенствование системы предоставления госуслуг в электронном формате. Одним из новых проектов в этом году станет цифровизация в области спорта.
Казбек Коков поручил Министерству цифрового развития республики активизировать работу и в пилотном режиме начать дополнительную грантовую поддержку ИТ-инициатив, проработать и представить новые образовательные проекты.
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