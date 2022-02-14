Казбек Коков провел рабочую встречу с и.о. начальника Управления Минюста России по КБР Жантемиром Кужоновым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с исполняющим обязанности начальника Управления Минюста России по Кабардино-Балкарской Республике Жантемиром Кужоновым. В ходе встречи обсуждены основные показатели работы управления по итогам работы за 2021 год и перспективные планы на 2022-й. Среди ключевых направлений деятельности - обеспечение единства правового пространства, государственная регистрация и контроль за деятельностью некоммерческих организаций, выполнение функций в сфере адвокатуры, нотариата, контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, работа по оказанию международной правовой помощи. Отдельно рассмотрены вопросы организации сети исправительных центров на территории республики, а также реализация федерального закона о бесплатной юридической помощи.