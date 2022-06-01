Казбек Коков провел рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. Они обсудили возможности взаимодействия по ряду важных для республики направлений. Затронуты, в том числе, вопросы передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную для реализации инвестиционных проектов. Стороны отметили сложившийся высокий уровень взаимодействия, наметили планы дальнейшего сотрудничества и совместной работы, направленной на укрепление экономического потенциала Кабардино-Балкарии.