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Казбек Коков провел рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко

Казбек Коков провел рабочую встречу с главой Росимущества Вадимом Яковенко

01.06.2022 | 22:51
Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с руководителем Федерального агентства по управлению госимуществом Вадимом Яковенко. Они обсудили возможности взаимодействия по ряду важных для республики направлений. Затронуты, в том числе, вопросы передачи земельных участков из федеральной собственности в муниципальную для реализации инвестиционных проектов. Стороны отметили сложившийся высокий уровень взаимодействия, наметили планы дальнейшего сотрудничества и совместной работы, направленной на укрепление экономического потенциала Кабардино-Балкарии.
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