Казбек Коков провел рабочую встречу с главой городского округа Прохладный Вячеславом Архангельским

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с главой администрации городского округа Прохладный Вячеславом Архангельским, на которой были обсуждены вопросы социально-экономического развития и ход выполнения национальных проектов в муниципалитете, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Вячеслав Архангельский проинформировал Главу республики о ходе строительства двух общеобразовательных учреждений, которые сейчас возводятся в Прохладном. Новая школа на 785 мест строится с конца прошлого года. Образовательное учреждение будет включать в себя пять блоков, спортивную площадку и футбольное поле с искусственным покрытием. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2022 года. По поручению Казбека Кокова будет отремонтирован переулок Граничный, который ведет к данному социальному объекту. Помимо обновления асфальтобетонного покрытия и устройства тротуара и освещения, будет полностью заменены старые инженерные коммуникации. Также идет строительство нового корпуса на 560 мест в школе №8. Старое здание, построенное в 1950 году не использовалось. Его осмотр во время одной из поездок Главы республики по району показал, что ремонт не решит проблемы. Было принято решение строить новый учебный корпус. Инициатива получила поддержку на федеральном уровне, и уже в этом году началось возведение новой школы. Строители демонтировали старое здание и сейчас ведут работы по устройству котлована под фундамент новой. Школьный корпус будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года. Строительство общеобразовательных учреждений позволит организовать учебный процесс в одну смену. Объекты реализуются в рамках нацпроекта "Образование". В Прохладненском муниципальном округе идут работы и по другим социальным объектам. Это капитальный ремонт школы №42, который завершится к сентябрю, и гимназии №6, его сдача намечена на конец 2023 года. Также строители ремонтируют Детскую школу искусств и Дом культуры – ввод в эксплуатацию этих объектов намечен на 2023 год. В план работ на днях включен и текущий ремонт музыкальной школы, сообщил В. Архангельский. В муниципальном округе по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 9 общественных территорий и 44 дворовые территории многоквартирных домов. В этом году благоустроены 2 общественных территории - аллея в районе Лицея №3 и сквер рядом с памятником воинам - бывшим членам колхоза "Победа". Работа по благоустройству будет продолжена и в 2023 году. Казбек Коков поручил главе администрации муниципалитета держать на контроле вопросы, связанные со строительством социально значимых объектов, следить за качеством и сроками подрядных работ, активнее взаимодействовать с ответственными министерствами.