Казбек Коков провел рабочую встречу с Главным санитарным врачом по КБР Жиросланом Паговым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления Роспотребнадзора по КБР Жиросланом Паговым. Главный государственный санитарный врач представил Главе региона свой ежегодный доклад по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав потребителей в 2021 году. Об этой встрече Казбек Коков рассказал в своем телеграм-канале. «Уровень заболеваемости населения республики инфекционными болезнями ввиду пандемии новой коронавирусной инфекции в 2021 году вырос на 34 % по сравнению с 2020 годом. В то же время зафиксировано снижение заболеваемости по шести нозологическим формам, в том числе внебольничной пневмонией и стрептококковой инфекцией. Не зарегистрированы случаи заболевания дифтерией, столбняком, эпидемическим паротитом, краснухой и другими опасными инфекциями», - говорится в сообщении. Руководитель республики выразил коллективу Роспотребнадзора по КБР благодарность за профессионализм и самоотверженную работу в период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Несмотря на высокий уровень загруженности, продолжалась работа по контролю основных критериев жизнедеятельности населения региона», - отметил Глава республики. На встрече отдельно обсуждались вопросы контроля качества водопроводной воды, продуктов питания в сфере торговли, в организациях общепита. В 2020-2021 учебном году Управлением Роспотребнадзора по КБР проведено 266 внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в образовательных организациях и 19 проверок в отношении поставщиков пищевой продукции. Совместно с органами прокуратуры проведено 63 проверки. «Контроль качества детского питания будет усилен», - подчеркнул Казбек Коков.