Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Владимиром Николаевичем Плотниковым

В Нальчике Владимир Плотников участвует в собрании членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики (КФХ), где подведены итоги за 2022 год. Сегодня на долю КФХ приходится около 23% всего сельхозпроизводства.
Разговор также коснулся вопросов развития сельских территорий, фермерских хозяйств, льготного кредитования, взаимодействия по линии продовольственной безопасности и импортозамещения. Обсудили перспективы сотрудничества и по другим актуальным направлениям.
Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Владимира Николаевича за визит и внимание к развитию сельскохозяйственной отрасли в Кабардино-Балкарии.
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