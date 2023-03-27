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Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Владимиром Николаевичем Плотниковым

Казбек Коков провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Владимиром Николаевичем Плотниковым

27.03.2023 | 19:02
В Нальчике Владимир Плотников участвует в собрании членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики (КФХ), где подведены итоги за 2022 год. Сегодня на долю КФХ приходится около 23% всего сельхозпроизводства. Разговор также коснулся вопросов развития сельских территорий, фермерских хозяйств, льготного кредитования, взаимодействия по линии продовольственной безопасности и импортозамещения. Обсудили перспективы сотрудничества и по другим актуальным направлениям. Глава КБР Казбек Коков поблагодарил Владимира Николаевича за визит и внимание к развитию сельскохозяйственной отрасли в Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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