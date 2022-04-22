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Казбек Коков провел рабочую встречу с Аланом Цалиевым

Казбек Коков провел рабочую встречу с Аланом Цалиевым

22.04.2022 | 13:50

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Аланом Цалиевым.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов промышленной безопасности на территории Кабардино-Балкарской Республики. Руководитель Кавказского управления Ростехнадзора проинформировал Главу КБР о количестве и характере нарушений в области промышленной безопасности, выявляемых на эксплуатируемых организациями опасных производственных объектах. Особое внимание было уделено работе организаций, использующих кислородное оборудование.

По итогам встречи Глава республики поручил Правительству КБР усилить взаимодействие с Ростехнадзором, в том числе в части обеспечения безопасности гидротехнических сооружений с учетом рисков паводкового сезона.

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