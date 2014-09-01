Казбек Коков провел рабочее заседание штаба по строительству и инфраструктурным проектам





Глава КБР Казбек Коков провел сегодня рабочее заседание штаба по строительству и инфраструктурным проектам. Обсужден ход строительства крупных объектов по линии нацпроектов, федеральных и региональных программ. Премьер-министр Алий Мусуков проинформировал, что в текущем году начинается строительство двух школ: в городе Прохладном и селении Куба. Работы рассчитаны на предстоящие два года. Также заключен контракт на возведение комплекса для занятий спортивным пятиборьем. Так же Алий Мусуков сообщил, что на дорожное строительство в Нальчике дополнительно выделено порядка двухсот миллионов рублей для устройства коммуникаций под дорожным полотном улиц, которые в текущем году подлежат ремонту. Казбек Коков напомнил, что данная работа должна включать и освещение, и благоустройство тротуаров. На совещании также рассмотрена возможность сокращения сроков и количества процедур для получения разрешений на строительство.