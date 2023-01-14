Казбек Коков провел рабочее совещание с Правительством КБР

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с членами Правительства, сообщает пресс-служба руководителя республики. В нем приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, первые заместители Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев и Сергей Говоров, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, советники Главы КБР Вячеслав Кунижев, Альберт Тюбеев, специальный представитель Главы КБР по вопросам социального развития и реализации национальных проектов Аминат Уянаева, министры. Обсуждены предварительные итоги 2022 года, цели и задачи на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Руководитель республики отметил, что прошлый год был завершен с положительными результатами по основным макроэкономическим показателям. Общий объем доходов консолидированного бюджета республики в 2022 году составил 70,8 млрд рублей, что выше уровня 2021 года на 23,8%. Собственные доходы составили 16,2 млрд рублей - на 18,2% больше, чем в 2021 году. «Это дает возможность выполнять социальные обязательства, говорить о повышении оплаты труда в бюджетной сфере», - сказал Глава КБР. Он отметил высокие показатели по вводу жилья, исполнению национальных проектов, финансирование которых существенно увеличилось. «Это новые детсады, отремонтированные школы, новые дороги, освещенные улицы. Именно эти цели ставит Президент Российской Федерации», - сказал Казбек Коков, подчеркнув, что наработанное необходимо сохранить и приумножить. Алий Мусуков отметил, что темпы роста в диапазоне от 102 до 110 процентов в сопоставимой оценке ожидаются по валовому региональному продукту, индексу промышленного производства, объемам произведенной продукции в сельском хозяйстве, объемам строительных работ, обороту розничной торговли, росту заработной платы, увеличению туристического потока в республику. Также по итогам года фиксируется снижение уровня регистрируемой безработицы. Общая сумма ежемесячных компенсаций, детских пособий, субсидий и ежемесячных денежных выплат составила в 2022 году 15,6 млрд рублей, что на 4 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Социальную поддержку от государства получили 282,2 тысячи жителей республики. Выплата государственных пособий семьям с детьми осуществлялась по девяти направлениям в виде пособий, компенсаций и иных социальных выплат, предоставляемых в зависимости от возраста ребенка, очередности его рождения, а также с учетом критериев нуждаемости семьи заявителя. Данной единой системой пособий было охвачено больше 89 тысяч получателей на более 123,5 тысячи детей на общую сумму 10, 6 млрд. рублей. Глава республики также поручил подготовить соответствующий пакет документов на выплаты медицинскими работникам районных больниц и отделений скорой помощи в соответствии с недавним постановлением Правительства РФ, принятым во исполнение поручения Президента России. Алий Мусуков проинформировал о ходе реализации национальных проектов, в рамках которых в республике реализовывались 46 региональных проектов на общую сумму 14,7 млрд рублей. Это более 100 крупных объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, благоустройства, расселения. В этом году на продолжение работ уже заложено около 10 млрд рублей, прорабатываются дополнительные проекты. В эксплуатацию будут сданы 33 объекта, начнется строительство 8 новых школ, 10 объектов культуры. Будет продолжено строительство онкологического диспансера и дворца творческой молодежи. Одним из ключевых направлений Казбек Коков назвал развитие и модернизацию жилищно-коммунального комплекса республики. Подготовлен проект региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы, идет процесс ее согласования с Фондом развития территорий. Готовится проект модернизации действующих и строительства новых очистных сооружений в Нальчике. В 2023 году будут завершены замена канализационного коллектора от Поляны Азау до поселка Эльбрус и строительство очистных сооружений в самом поселке. Начнется строительство канализационного коллектора и новых очистных сооружений в Тырныаузе по государственной программе «Социально-экономическое развитие СКФО». Продолжится капитальный ремонт многоквартирных домов. До 2025 года планируется капитально отремонтировать 197 домов, 72 из них — уже в этом году. В 2023-2024 годах предстоит замена 74 лифтов в 38 домах, за счет регионального бюджета планируется замена еще 64 лифтов. Глава республики поручил одновременно приводить в порядок и дворы в ремонтируемых домах, совместив это по возможности с программой формирования комфортной городской среды, по которой запланировано благоустройство 43 общественных пространств и 147 дворовых территорий. Министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков проинформировал, что размер бюджетных ассигнований на развитие дорожной сети в текущем году составляет более 4,1 млрд рублей. В нормативное состояние будут приведены 30 региональных объектов. Общая протяженность участков автодорог, на которых предусмотрено выполнение дорожных работ, составит свыше 100 км. Объем дополнительной финансовой поддержки на приведение в нормативное состояние местной сети автодорог составляет более 1,4 млрд рублей. Отмечено, что дороги будут приводиться в норматив по всем современным стандартам. К 2025 году в нормативное состояние планируется привести 85% от общей протяженности дорог, включенных в состав Опорной сети и в границах Нальчикской городской агломерации. Кроме того, по региональной сети автодорог планируется закрыть вопрос их освещенности в границах населенных пунктов. Министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков сообщил, что в 2022 году Кабардино-Балкарию посетили 1,2 млн туристов, что на 10% больше показателя 2021 года. Министр уточнил, что самыми популярными местами для туристов стали горнолыжный курорт Приэльбрусье, эко-парк «Долина Нарзанов», Нальчик, Чегемские водопады и Голубые озера. «Будем продолжать активное развитие инфраструктуры во всех местах притяжения туристов», - отметил Глава республики. В ходе совещания прозвучало, что 2023 год в знак особого статуса учителя объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов рассказал, что программа мероприятий Года педагога и наставника в республике включает 54 мероприятия. В ближайшее время состоится его торжественное открытие. Глава КБР поручил продолжить работу по повышению заработной платы учителям, отметив, что в этом году на эти цели заложено на 2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом. Казбек Коков также инициировал создание архитектурной композиции, посвященной учителю. К 1 сентября она украсит один из скверов Нальчика. Подводя итоги совещания, руководитель республики напомнил, что привлечение инвестиций остается одним из основных инструментов развития экономики и роста благосостояния региона. Казбек Коков поручил активнее прорабатывать нормативную базу по взаимодействию с бизнесом и созданию новых предпринимательских возможностей. Необходимо больше внимания уделять уже реализующимся крупным инвестиционным проектам в перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и туристической отрасли. Не менее важно инициировать социально значимые проекты, которые реализуются за счет государственного финансирования, прорабатывать проекты на федеральном уровне. Бюджетные инвестиции в социальную сферу также способствуют развитию предпринимательства в качестве подрядных организаций. Здесь важно неукоснительно контролировать качество и сроки выполнения государственных контрактов. Эта работа будет продолжена, в том числе с внедрением новых технологий мониторинга. Казбек Коков подчеркнул, что в текущем году необходимо отработать лучше, чем в прошлом. «Все инструменты у нас есть, а самый большой потенциал — это трудолюбивый народ Кабардино-Балкарии, поэтому все в наших руках», - сказал Глава КБР в заключение.