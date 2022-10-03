Казбек Коков: затраты на сборы мобилизованных из Кабардино-Балкарии будут компенсированы

Сегодня Казбек Коков провел рабочее совещание с главами администраций районов и городских округов республики. Основной темой стали вопросы реализации указа Президента России о частичной мобилизации. В первую очередь обсудили меры поддержки семей мобилизованных, а также вопросы обеспечения резервистов необходимым снаряжением. Как было отмечено, на прошлой неделе первые жители Кабардино-Балкарии направились в места дислокации для прохождения воинской службы. Меры поддержки для них предусмотрены на федеральном уровне. Кроме того, на региональном действуют дополнительные социальные гарантии. Соответствующий указ был подписал на прошлой неделе. Согласно документу, мобилизованные будут ежемесячно получать 25 тысяч рублей. Выплаты в случае ранения составят от 100 до 300 тысяч, в зависимости от степени тяжести, и миллион рублей в случае гибели военнослужащего. По словам Главы КБР, мобилизованным компенсируют расходы, которые они потратили, собираясь в дорогу. Кроме того, предпринимательское сообщество республики вышло с инициативой оказать помощь. Казбек Коков поручил главам муниципальных образований продолжить активную адресную работу с семьями мобилизованных, оперативно реагировать на их обращения, максимально внимательно относиться к тем, кому нужна помощь.