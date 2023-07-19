home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков провел рабочее совещание с главами местных администраций

Казбек Коков провел рабочее совещание с главами местных администраций

19.07.2023 | 16:21
Рассмотрели вопросы взаимодействия муниципалитетов с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Рекомендовал возложить эти полномочия на конкретных должностных лиц и обеспечить рабочие места для социальных координаторов фонда. Обсудили ход реализации федеральных и республиканских проектов и программ. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и подготовка к новому учебному году — вопросы, которые держу на постоянном личном контроле. Сейчас строим 16 школ и ремонтируем 40 школьных зданий, 10 из них — с двухлетним циклом работ. На ремонт из федерального бюджета в текущем году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Сюда входят и средства для оснащения учреждений необходимой техникой, учебными пособиями. Из республиканского бюджета дополнительно направили 42 миллиона рублей на обновление ветхих и дефектных учебников. Поручил усилить требования к срокам и качеству исполнения подрядных работ, а также представить информацию по готовности всех школ к новому учебному году. Параллельно формируем перечень дошкольных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте. Их тоже пора обновлять, будем готовить сметы и изыскивать средства. Начинаем и работу по созданию оздоровительных лагерей для детей. Первый на 100 мест будет создан в этом году на базе детского образовательного центра «Антарес». На это выделены федеральные средства в размере 57 миллионов рублей, до 2024 года планируем создать 300 мест. Также Глава КБР поручил проработать предложения по проектам реконструкции и строительства в муниципалитетах детских лагерей. Будем включаться во все возможные программы, чтобы в каждом районе был свой хороший школьный лагерь для достойного отдыха наших детей во время каникул.
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных