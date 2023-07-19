Казбек Коков провел рабочее совещание с главами местных администраций

Рассмотрели вопросы взаимодействия муниципалитетов с региональным отделением фонда «Защитники Отечества». Рекомендовал возложить эти полномочия на конкретных должностных лиц и обеспечить рабочие места для социальных координаторов фонда. Обсудили ход реализации федеральных и республиканских проектов и программ. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и подготовка к новому учебному году — вопросы, которые держу на постоянном личном контроле. Сейчас строим 16 школ и ремонтируем 40 школьных зданий, 10 из них — с двухлетним циклом работ. На ремонт из федерального бюджета в текущем году предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Сюда входят и средства для оснащения учреждений необходимой техникой, учебными пособиями. Из республиканского бюджета дополнительно направили 42 миллиона рублей на обновление ветхих и дефектных учебников. Поручил усилить требования к срокам и качеству исполнения подрядных работ, а также представить информацию по готовности всех школ к новому учебному году. Параллельно формируем перечень дошкольных учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте. Их тоже пора обновлять, будем готовить сметы и изыскивать средства. Начинаем и работу по созданию оздоровительных лагерей для детей. Первый на 100 мест будет создан в этом году на базе детского образовательного центра «Антарес». На это выделены федеральные средства в размере 57 миллионов рублей, до 2024 года планируем создать 300 мест. Также Глава КБР поручил проработать предложения по проектам реконструкции и строительства в муниципалитетах детских лагерей. Будем включаться во все возможные программы, чтобы в каждом районе был свой хороший школьный лагерь для достойного отдыха наших детей во время каникул.