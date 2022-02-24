Казбек Коков: Подготовили 800 мест для временного размещения людей из ДНР и ЛНР

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание с членами Правительства КБР и главами администраций муниципальных образований. На совещании были были обсуждены вопросы оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые вынужденно покинули места своего постоянного проживания. Открывая совещание, Казбек Коков сказал: «Президент страны принял ряд важнейших решений, направленных на защиту безопасности Донецкой и Луганской народных республик, а по существу на обеспечение безопасности Российской Федерации. Что такое фашизм, нам никому не надо объяснять. Все знают историю Великой Отечественной войны. Все решения, принятые Президентом, направлены на обеспечение безопасности будущих поколений нашей страны, и не только нашей страны. Уверен, сегодняшние вызовы несут угрозу всему мировому сообществу. Сама идеология фашизма — это угроза существованию человечества. И поэтому все решения однозначны и правильны. Жители Кабардино-Балкарии полностью поддерживают решения Президента Российской Федерации». « Мы с вами должны оказать всю необходимую помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Искренне благодарю жителей Кабардино-Балкарской Республики, которые не остались в стороне и выступили с инициативами по оказанию гуманитарной помощи. Больше всего был тронут тем, что идут обращения с предложениями о помощи, с предоставлением жилья для размещения жителей, вынужденно покинувших свои республики. Выражаю искреннюю благодарность молодым поколениям волонтеров, которые готовы работать на пунктах временного размещения. Вот это и есть настоящая гражданская позиция. В Кабардино-Балкарии есть гражданское общество, есть четкая гражданская позиция по тем вопросам, которые жизненно важны как для республики, так и для в для всей Российской Федерации в целом», - подчеркнул Глава республики. «Мы на своем уровне подготовили 800 мест для размещения людей, создан оперативный штаб по организации гуманитарной помощи. Одну машину уже направили, сегодня формируем вторую — это предметы первой необходимости для детей. Работа в данном направлении продолжается. Нет никаких сомнений, что народ Кабардино-Балкарии всегда отзывался, всегда был впереди в части оказания поддержки рядом живущим братским народам, и я уверен, что эта позиция сегодня будет оставаться такой же», - заявил Казбек Коков. В повестке совещания стояла и эпидемиологическая ситуация. Руководитель республики отметил, что она остается сложной, но стабильной. «Наблюдаем снижение заболеваемости коронавирусом. Пиковые значения были 6-8 февраля, но за последнюю неделю снизились на 38 процентов, в том числе среди детей. Уменьшилось количество вызовов «скорой помощи» и госпитализаций», - проинформировал министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Также обсуждался ход реализации национальных проектов и государственных программ. На совещании было озвучено, что дополнительно к 7 новым школам, строительство которых начнется в этом оду, дополнительно проработан на федеральном уровне вопрос строительства еще 8 образовательных учреждений. По информации Председателя Правительства КБР Алия Мусукова, в федеральную программу включены еще 8 новых школ на 3800 учебных мест, на что республике будет выделено порядка 4 миллиардов рублей. Школы на 800 мест каждая будут построены в Тереке, Чегеме II и Нальчике, в селении Прималкинском на 500 мест, селении Шордаково на 200, в поселке Терскол на 150 мест, в станице Александровской на 200 мест и в Нарткале на 400. Строительство запланировано на 2023-2024 годы.