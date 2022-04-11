Казбек Коков провел рабочее совещание с членами правительства и главами администраций

Глава КБР Казбек Коков провел совещание с главами муниципальных образований и членами Правительства КБР по оперативным вопросам. В совещании принял участие премьер-министр КБР Алий Мусуков и начальник Главного управления МЧС России по КБР Михаил Надежин. О ходе реализации федеральных и региональных проектов проинформировал Алий Мусуков. По состоянию на сегодняшний день завершается контрактация по всем проектам, на ряде объектов начались ремонтные и строительные работы. Так, в рамках государственной программы «Развитие образования» на текущий год намечен капитальный ремонт 19 сельских образовательных учреждений. По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» - планируется ремонт спортивных залов или обустройство плоскостных спортивных сооружений в 13 школах.На совещании также обсуждены вопросы готовности муниципалитетов и ответственных министерств и ведомств к пожароопасному и паводковому сезону. «C начала 2022 года лесных пожаров не допущено», — сообщил министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев. Он отметил, что в рамках обеспечения пожарной безопасности проведены мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, в том числе создание лесных дорог, устройство противопожарных минерализованных полос, их прочистка, устройство пожарных водоемов и подъездов к ним. Утверждены 114 маршрутов наземного патрулирования лесов протяженностью 4,5 километра. Созданы 3 лесопожарные станции третьего типа, которые функционируют круглогодично и круглосуточно. Региональную диспетчерскую службу, где работают 48 сотрудников, также перевели в круглосуточный режим. Проводятся учения с участием сил МЧС по тушению и ликвидации последствий пожаров. С целью безаварийного прохождения периода половодья в республике проведена комплексная работа. В частности, проведены руслорегулировочные работы на реке Баксан в пределах селения Заюково, в стадии завершения руслорегулировочные и дноуглубительные работы на реке Черек в границах селения Октябрьского и реке Баксан в Тырныаузе. Берегоукрепительные работы между селениями Старый Черек и Нижний Черек завершены. Расчищено от селевых наносов селепропускное сооружение на реке Герхожан-Суу от плотины до реки Баксан. Данный проект реализован при поддержке Правительства России при содействии Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по итогам его встречи с Главой КБР Казбеком Коковым в июне 2021 года в Пятигорске. В этом году руслорегулировочные работы будут проведены на реке Нальчик в районе селения Белой Речки и садоводческого хозяйства «Коммунальник», а также на реке Псынабо (первый этап). В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в текущем году начнется расчистка русла реки Баксан на протяжении 13 километров на территории Эльбрусского района. «Реализация проекта рассчитана на 3 года, - уточнил Ильяс Шаваев. - В этом году первым этапом будет расчищено 2,6 километра реки». По информации Михаила Надежина, в этом году больших паводковых рисков не имеется, тем не менее, реки в период половодья могут быть очень опасны. Он акцентировал на важности работы диспетчерских в муниципальных администрациях. Казбек Коков поручил главам администраций районов и городских округов усилить контроль за ситуацией на период, когда вероятность подтоплений и лесных пожаров высока, а также обеспечить в каждом муниципалитете диспетчерские пункты в соответствии с установленными требованиями для оперативного реагирования, в том числе на сообщения граждан в случаях чрезвычайных ситуаций.