В КБР будет создан отдельный орган исполнительной власти в сфере молодежной политики

Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание, на котором детально обсуждена реализация принятого решения о создании в регионе отдельного органа исполнительной власти в сфере молодежной политики.

В обсуждении приняли участие, в том числе в режиме ВКС, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, постоянный представитель КБР при Президенте РФ Ратмир Бекишев, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, руководство финансово-экономического блока Правительства, руководители профильных министерств, советники Главы КБР.

«Наша инициатива нашла поддержку у Росмолодежи, которая всесторонне поможет методически и готова к реализации масштабных совместных проектов», - сказал Казбек Коков.

Состоялся обмен мнениями по процессу создания нового государственного органа власти. Свое видение высказали представители экономического и социального блоков Правительства республики.

Казбек Коков акцентировал внимание присутствовавших на том, что молодежный блок Правительства должен иметь достаточное финансовое обеспечение и программу развития молодежной политики, встроенную во все сферы жизнедеятельности региона. Руководитель республики поручил оперативно доработать «дорожную карту», дать программные предложения и обоснования по структуре будущей организации, которые лягут в основу новой концепции молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике.