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Казбек Коков провел рабочее совещание по поддержке центра медицины катастроф КБР и скорой медицинской помощи

Казбек Коков провел рабочее совещание по поддержке центра медицины катастроф КБР и скорой медицинской помощи

14.03.2022 | 15:13
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым и руководителем Кабардино-Балкарского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава КБР Алимом Кардановым. Глава республики выразил благодарность коллективу центра за самоотверженную работу в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, когда число вызовов только скорой помощи доходило до 500 в день. Сейчас станция скорой помощи работает в штатном режиме — в день поступает порядка 200 вызовов. В ходе совещания обсуждался ряд важных для экстренной медицинской службы республики вопросов, в том числе по состоянию автопарка специализированного медицинского транспорта. Автопарк службы скорой помощи ежегодно обновляется по программе поддержки отечественной автомобильной промышленности. Только в 2019-2021 годах республике были выделены 58 автомобилей. Всего в медицинских организациях имеется 204 единицы санитарного транспорта, в том числе 14 – класса «А», 155 – класса «В», 35 – класса «С». Срок эксплуатации менее 5 лет имеет 60 процентов автопарка. «Важно обеспечить максимальную сохранность транспорта, который работает в условиях высоких нагрузок, то есть изнашивается быстрее. Проработаем возможность создания единой автобазы с ремонтной мастерской, качественным сервисным обслуживанием», - отметил Казбек Коков в ходе совещания. Также планируется провести капитальный ремонт здания станции скорой помощи на Лермонтова и увеличить финансирование трассовой службы. На федеральных трассах на территории региона круглосуточно работают 5 пунктов центра медицины катастроф. Это дает возможность оперативно оказывать медицинскую помощь людям, пострадавшим в ДТП, проводить необходимые реанимационные мероприятия уже в пути.
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