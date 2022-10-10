Казбек Коков провел первое заседание Республиканского координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи

Под председательством Главы КБР Казбека Кокова состоялось первое заседание Республиканского координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи, сообщает пресс-служба Главы КБР. Указ о создании данного совещательного органа Глава республики подписал сегодня. Задача совета — обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, федеральным координационным советом и офисом движения. Открывая заседание Казбек Коков напомнил присутствующим, что в июле Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи и возглавил его наблюдательный совет. Во исполнение указа и последовавших поручений Президента в стране развернута масштабная работа по формированию кадровой, методической, инфраструктурной основы нового движения, формируются региональные, местные и первичные отделения. В настоящее время идет процедура регистрации нового движения, планируется проведение всесоюзного съезда, в котором примет участие и делегация от Кабардино-Балкарии. - Кабардино-Балкария имеет огромный опыт работы с молодежью. Новое движение поможет возродить традиции детских и молодежных общественных организаций, адаптировать их деятельность к вызовам сегодняшнего времени. Взаимодействие с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи позволит объединить и усилить имеющийся у нас молодежный общественный потенциал, - заявил Казбек Коков. В состав регионального координационного совета вошли Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, глава местной администрации г.о. Прохладный Вячеслав Архангельский, глава местной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, министр просвещения и науки КБР Анзор Езаов, председатель Комитета Парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи Нина Емузова, Уполномоченный по правам человека в КБР Борис Зумакулов, министр культуры КБР Мухадин Кумахов, министр по делам молодежи КБР Азамат Люев, советник Главы КБР Николай Миронов, министр внутренних дел по КБР Василий Павлов, и.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев, уполномоченный по правам ребенка в КБР Светлана Тлинова, прокурор КБР Николай Хабаров, министр спорта КБР Ислам Хасанов, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, министр курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков. В заседании совета приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, руководитель общественного штаба по вопросам создания регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в КБР Аслан Шипшев, школьные активисты и их кураторы. Состоялось подведение предварительных итогов деятельности Минмолодежи КБР и общественного штаба в рамках ранее данных поручений Главы КБР по созданию регионального отделения российского молодежного движения. Азамат Люев сообщил, что в республике осуществляют деятельность 38 молодежных общественных организаций и НКО. Наиболее крупные - это региональные отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников». Ресурсный центр развития волонтерства (добровольчества) КБР также стал одним из значимых молодежных формирований: во всех муниципальных районах и городских округах открыты его филиалы. Ежегодно в добровольческой деятельности принимают участие порядка 40 000 жителей республики всех возрастов, инициатором данной работы выступает молодежь. Аслан Шипшев проинформировал о проведенных организационных мероприятиях с участием представителей общественных образований, молодежных активистов, наставников. Готовится программа деятельности регионального молодежного движения с учетом анализа проведенных социологических исследований в молодежной среде. В ходе заседания обсуждались вопросы дальнейшего развития молодежной инфраструктуры, актуальные направления работы. Многие высказались за более активную волонтерскую поддержку наших бойцов и их семей, которые с оружием в руках сейчас защищают отечество. Прозвучали мнения о важности вовлеченности в движение сельской молодежи, школьников в каждом населенном пункте республики. Своей точкой зрения поделились Борис Зумакулов, Марат Хубиев, Нина Емузова, активист волонтерского центра из школы с. Хушто-Сырт Магомед Жансуев, директор Всекавказского молодежного тренингового центра Екатерина Борисевич, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» Мурат Абазов, другие участники встречи. Представленные предложения будут учтены в работе регионального отделения нового движения.