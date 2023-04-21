Казбек Коков провел первое заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации допобразования «Корпоративный университет «Эльбрус»

Глава КБР Казбек Коков провел первое заседание Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус». В его состав вошли депутаты Государственной Думы Федерального собрания, депутаты Парламента КБР, члены Правительства республики, представители исполнительных органов власти, местного самоуправления, вузов, общественных организаций. Учредителями Корпоративного университета «Эльбрус» являются Администрация Главы КБР, Министерство по делам молодежи КБР и Министерство просвещения и науки КБР. В работе заседания принял участие руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков. На Северном Кавказе это будет первое подобное учреждение. Образовательная программа стартует летом на базе центра «Машук», затем продолжится в республике. Цель - создать центр подготовки региональной команды, сформировать базу квалифицированных эффективных специалистов, способных работать в команде, создавать и реализовывать проекты с учётом вызовов нового времени. Уже проработана правовая база и «дорожная карта» лицензирования обучающих программ университета. Многие из них будут связаны с наставничеством. Это формирование базы экспертов, семинары и тренинги, ассессмент, кадровый аудит, анализ управленческих процессов, совершенствование административных процессов в органах исполнительной власти республики, повышение эффективности межведомственного взаимодействия. Кроме того, это работа с молодежью, лауреатами и участниками лидерских конкурсов, общественными активистами, участниками молодежных проектов, студентами. Также на базе университета будет создана система сопровождения и поддержки детей участников СВО в рамках проекта «Дети героев».