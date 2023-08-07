Казбек Коков поручил ускорить ремонтные работы на улице Аттоева в Хасанье

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел оперативное совещание с министром транспорта и дорожного хозяйства Асланом Дышековым и мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым. Обсудили вопросы, связанные с ремонтом улицы Аттоева в Хасанье.
Во время рабочей поездки по социальным и дорожным объектам в минувшую субботу руководитель региона лично ознакомился с ситуаций на данном объекте. Казбек Коков отметил, местные жители и водители авто обоснованно высказывают свои замечания по темпам и срокам работ.
Глава КБР поручил ответственным ведомствам совместно с подрядной организацией ускорить темпы восстановления трассы. При необходимости привлечь дополнительную технику и специалистов. Вплоть до сдачи участка в эксплуатацию – обеспечить усиленный контроль за работами.
https://t.me/vestikbr