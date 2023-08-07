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Казбек Коков поручил ускорить ремонтные работы на улице Аттоева в Хасанье

Казбек Коков поручил ускорить ремонтные работы на улице Аттоева в Хасанье

07.08.2023 | 14:03
Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел оперативное совещание с министром транспорта и дорожного хозяйства Асланом Дышековым и мэром Нальчика Таймуразом Ахоховым. Обсудили вопросы, связанные с ремонтом улицы Аттоева в Хасанье. Во время рабочей поездки по социальным и дорожным объектам в минувшую субботу руководитель региона лично ознакомился с ситуаций на данном объекте. Казбек Коков отметил, местные жители и водители авто обоснованно высказывают свои замечания по темпам и срокам работ. Глава КБР поручил ответственным ведомствам совместно с подрядной организацией ускорить темпы восстановления трассы. При необходимости привлечь дополнительную технику и специалистов. Вплоть до сдачи участка в эксплуатацию – обеспечить усиленный контроль за работами.   https://t.me/vestikbr
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