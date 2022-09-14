Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по текущим социально-экономическим вопросам, сообщает пресс-служба руководителя региона. В нем приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, первые заместители Председателя Правительства КБР Сергей Говоров и Муаед Кунижев, заместитель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев, руководители министерств и ведомств. Предваряя основную повестку, Казбек Коков отметил, что мероприятия, посвященные столетнему юбилею республики прошли на достойном уровне. «Сто лет - это определенный рубеж, мы должны двигаться дальше ускоренными темпами, у нас имеются все ресурсы, чтобы реализовывать проекты активными темпами», — подчеркнул руководитель республики. Были рассмотрены промежуточные результаты реализации национальных проектов, федеральных и республиканских проектов и программ, намеченных на 2022 год. «Из федерального бюджета запланировано 26 миллиардов 79 миллионов рублей в виде различных субсидий и иных межбюджетных трансфертов на их реализацию. Кассовое исполнение этой суммы находится на уровне 74%», — проинформировал Алий Мусуков. Это выше общероссийских показателей и показателей по СКФО, а также уровня аналогичного периода прошлого года. По достижению показателей национальных проектов республика находится на первом месте по СКФО и пятом по Российской Федерации. В Кабардино-Балкарии в этом году реализуется 46 региональных проектов, из которых 12 - в рамках национальных проектов. Подробнее были рассмотрены вопросы строительства трех новых общеобразовательных школ на 1,7 тысячи мест в селении Куба, городах Прохладный и Нарткала. В настоящее время на объектах начались отделочные работы, в конце года планируется их ввод в эксплуатацию, - доложил министра строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков. Глава КБР поручил держать на контроле ход строительных работ. На совещании отдельно обсудили вопросы создания молодежной инфраструктуры за счет грантов Росмолодежи. Молодежные центры планируется создать во всех муниципалитетах, сначала они появятся в Нальчике, Нарткале и Кашхатау. Казбек Коков поручил продолжать постоянный мониторинг реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ. Он акцентировал, что в предстоящем периоде необходимо будет усилить работу в жилищно-коммунальной сфере, дорожном и инфраструктурном строительстве, активнее будет вестись благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, больше внимания будет уделено капитальному ремонту зданий. Борис Рахаев отметил, что итогам полугодия идет рост основных макроэкономических показателей: валового регионального продукта и индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном рост обеспечен за счет добычи полезных ископаемых. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 20,4 миллиарда рублей, что на 3,1% выше соответствующего уровня 2021 года. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе - июле 2022 года составил 13,1 миллиарда рублей, что на 5,3% выше аналогичного периода 2021 года. С начала года предприятиями и организациями с учетом индивидуального жилищного строительства построено жилья общей площадью 252 тысячи квадратных метров, что на 32,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На 15% увеличился объем инвестиций, в настоящее время в республике реализуются и планируются к реализации 25 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Вырос и оборот розничной торговли, сохранив примерно равное соотношение продовольственных и непродовольственных товаров. Министр финансов КБР Елена Лисун сообщила, что по итогам 8 месяцев текущего года наблюдается положительная динамика в части исполнения республиканского бюджета, общий объем доходов составил 38,7 миллиарда рублей с темпом роста 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственные доходы, преимущественно налоговые, превысили 13 миллиардов рублей. Расходы республиканского бюджета запланированы в объеме 59,8 миллиарда рублей, фактическое исполнение составило 37,5 миллиарда рублей, то есть больше 60 % от плана. Социально значимые и первоочередные расходы при этом составили 28 миллиардов рублей, или 75 % от общей суммы произведенных расходов республиканского бюджета. Это выплаты медицинским сотрудникам госпиталей, социальные выплаты, приобретение медикаментов, обязательное медицинское страхование неработающего населения и другие социальные обязательства. Только социальные выплаты за 8 месяцев с начала года превысили 10 миллиардов рублей. На совещании было отмечено, что ключевые экономические показатели не только стабилизированы, но и сохранили положительную динамику, что является в первую очередь результатом решений Президента России, антикризисной работы Правительства России. В стране были оперативно запущены механизмы поддержки ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса, сохранение занятости и рабочих мест, оказания адресной помощи прежде всего семьям с детьми.