Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по вопросам строительства и ЖКХ в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, глава местной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков.

Рассмотрена текущая ситуация по показателям контрактации и освоения выделенных в рамках национальных проектов и федеральных программ средств, а также результаты мониторинга хода строительства объектов. «Важен контроль сроков и качества работ по каждому из них», — подчеркнул руководитель республики.

В Кабардино-Балкарии в текущем году идет строительство более 70 социально значимых объектов. В числе наиболее крупных проектов 10 новых школ, поликлиника в Нальчике, амбулатории, объекты инфраструктуры ЖКХ, новый онкологический диспансер, центр творческой молодежи, спортивные центры, а также капитальный ремонт сельских общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, дорожное строительство и благоустройство общественных территорий. Средства в рамках национальных проектов и государственных программ выделяются в полном объеме. Работы, несмотря на санкции, ведутся согласно утвержденным графикам, прозвучало на совещании.

В завершение Глава КБР Казбек Коков поручил усилить индивидуальную работу с подрядными организациями, своевременно принимать необходимые меры по недопущению срывов по срокам или снижения качества работ.