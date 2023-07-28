Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по текущим вопросам

Подготовка к началу нового учебного года и августовское совещание педагогических работников - среди основных тем встречи, которую Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с членами кабинета министров.
Руководитель региона поручил разработать дополнительные меры поддержки молодых учителей. Говорили и о повышении с августа зарплаты бюджетников. Уже третий год подряд она растет на 10 процентов. Обсудили вопросы строительства больницы в Эльбрусе и амбулаторий в Кубе и Кенже, ход ремонта и оснащения медучреждений.
Поднимали тему выдачи лекарств льготникам – финансирование этой статьи намерены увеличить. Важнейшим вопросом остается поддержка бойцов, которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Она продолжается постоянно, и Глава региона контролирует процесс. Определили, как будет развиваться дорожная сеть. В этом году восстановят около 90 трасс. Две трети плана уже выполнили.
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