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Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по текущим вопросам

Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по текущим вопросам

28.07.2023 | 17:21
Подготовка к началу нового учебного года и августовское совещание педагогических работников - среди основных тем встречи, которую Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел с членами кабинета министров. Руководитель региона поручил разработать дополнительные меры поддержки молодых учителей. Говорили и о повышении с августа зарплаты бюджетников. Уже третий год подряд она растет на 10 процентов. Обсудили вопросы строительства больницы в Эльбрусе и амбулаторий в Кубе и Кенже, ход ремонта и оснащения медучреждений. Поднимали тему выдачи лекарств льготникам – финансирование этой статьи намерены увеличить. Важнейшим вопросом остается поддержка бойцов, которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Она продолжается постоянно, и Глава региона контролирует процесс. Определили, как будет развиваться дорожная сеть. В этом году восстановят около 90 трасс. Две трети плана уже выполнили.   https://t.me/vestikbr
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