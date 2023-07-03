Казбек Коков провел оперативное совещание с членами Правительства КБР по текущей повестке

Продолжаем оказание помощи подшефным районам в Херсонской области — Скадовскому и Голопристанскому. Ранее направили жителям этих территорий, пострадавшим от затопления вследствие теракта на Каховской ГЭС, больше 60 тонн гуманитарного груза. Собрали то, в чем в первые дни люди нуждались особенно остро, - бутилированную воду, предметы первой необходимости и одежды, средства гигиены и дезинфекции, продукты питания, в том числе муку, крупы. Оказываем поддержку и с восстановлением жилья и социальных объектов — уже направлены строительные материалы, готовим дополнительный груз по соответствующим заявкам. Также обсудили вопросы подготовки кадров для горнодобывающих предприятий, запланированного повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы и другие темы.