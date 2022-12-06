Казбек Коков провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий обледенения линий электропередачи

Глава КБР Казбек Коков посетил населенные пункты в районах, где из-за неблагоприятных погодных условий произошли многочисленные обрывы линий электропередачи. На местах в круглосуточном режиме работают энергетики. Работу аварийных бригад осложняет продолжающаяся непогода. По состоянию на 18.00 в Зольском, Баксанском и Чегемском районах без электроэнергии остаются 14 населенных пунктов. Руководитель республики посетил некоторые населенные пункты и провел оперативное совещание в администрации Зольского района, где энергосистема в силу климатических условий пострадала в большей степени. Координацию работ по устранению последствий стихии в Кабардино-Балкарии осуществляет руководство «Россети Северный Кавказ», подключены все министерства и муниципалитеты. Энергетики продолжают фиксировать высокую скорость образования наледи на высоковольтных линиях электропередачи. Это обусловлено ветром вкупе с резкими перепадами температуры и высокой влажностью воздуха. Нагрузка на провода под весом льда и снега кратно превышает допустимые нормативы, что приводит к обрывам ЛЭП. По информации МЧС России, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 7 и 8 декабря, ожидается сильный гололед, изморозевые отложения на инженерных коммуникациях. Казбек Коков заслушал информацию директора филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» Муртаза Карова о принимаемых мерах. В настоящее время на местах аварий работают 11 аварийных бригад «Россети Северный Кавказ» в составе 60 человек и более 20 единиц техники. Для помощи энергетикам Кабардино-Балкарии в республику направлены бригады из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии — дополнительно более 30 специалистов, которые будут находиться в регионе, пока продолжается непогода. Специалисты работают над устранением обрывов, восстанавливают опоры, производят плавку гололеда и другие необходимые мероприятия для скорейшего восстановления энергоснабжения населенных пунктов. Глава республики обсудил с собравшимися вопросы ликвидации последствий стихии и взаимодействия всех аварийных служб и органов власти. Казбек Коков дал ряд поручений, подчеркнув важность обратной связи администраций муниципалитетов с жителями пострадавших населенных пунктов.