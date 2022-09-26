Казбек Коков провел оперативное совещание по вопросам капитального строительства и инвестиционным проектам

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел первое заседание штаба по вопросам капитального строительства и инвестиционным проектам. Говорили о строительстве социально значимых объектов.
Встреча началась с обсуждения хода частичной мобилизации граждан. Казбек Коков отметил, в республике работа в этом направлении ведется активно. Все государственные гарантии для военнослужащих будут выполнены.
Говоря о развитии инфраструктуры, на заседании отметили, на этот год в Кабардино-Балкарии запланировано порядка 100 объектов строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства. Некоторые из них завершили досрочно и в начале сентября уже ввели в эксплуатацию.
Только за последние два года в республике построено около 100 социально значимых объектов, отремонтировано почти 270 многоквартирных домов, благоустроили дворы и общественные пространства. Казбек Коков подчеркнул, предстоит сделать еще больше. Сейчас одновременно строятся 10 школ, три из которых должны завершить до конца 2022-ого. Построено 5 ясельных блоков и 3 спортивных объекта. К вводу в эксплуатацию готовят спорткомплекс для занятий современным пятиборьем в Нальчике. В нормативное состояние приведено 600 км автодорог.
Наиболее важным медицинским объектом, который возводят в республике, назван онкологический диспансер. Сейчас здесь, как и во Дворце творчества молодежи, идет активное строительство. По региональной программе “Чистая вода” реконструируются 13 объектов водоснабжения. Новое жилье получили жители 62 аварийных домов. Руководитель региона подчеркнул, что вся эта работа находится на его личном контроле.
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