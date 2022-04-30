Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание по вопросам готовности к предстоящим праздничным мероприятиям. В совещании приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев, глава местной администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов. На совещании прозвучало, что в этом году майские праздники начнутся с открытия скакового сезона уже завтра. На ипподроме Нальчика пройдут сразу семь скаковых испытаний. Главным событием мая Казбек Коков назвал шествие Бессмертного полка, которое состоится 9 мая. В ходе оперативного совещания обсуждена реализация проектов в регионе в рамках подготовки к 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. «Они у нас в активной фазе и требуют постоянного контроля. Это, в том числе, строительство 7 скверов в Нальчике, капитальный ремонт социально значимых объектов, дорог, обустройство тротуаров, озеленение, модернизация систем уличного освещения и многое другое», - подчеркнул Казбек Коков. Была рассмотрена возможность создания дополнительных объектов благоустройства. Отдельно обсудили вопрос проведения посевной кампании в республике. Весенне-полевые работы идут в штатном режиме, в рамках оптимальных агротехнических сроков. По оперативным данным, сев яровых культур проведен на площади 76 тысяч гектаров, это порядка 35% от запланированного.Семенного фонда достаточно. «Поставки минеральных удобрений осуществляются согласно графику Минсельхоза и Минпромторга России. Завезли 62,7 тысячи тонн минеральных удобрений, что уже более 90% от плана» - проинформировал министр сельского хозяйства. По итогам оперативного совещания руководитель республики дал ряд поручений касательно организации майских праздников и контролю сроков и качества проводимых работ.