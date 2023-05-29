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Казбек Коков провел оперативное совещание по ситуации, связанной с погодными условиями

Казбек Коков провел оперативное совещание по ситуации, связанной с погодными условиями

29.05.2023 | 09:58
Казбек Коков провел оперативное совещание по ситуации, связанной с погодными условиями, обильным выпадением осадков. Ответственным службам даны соответствующие поручения. В целом на территории республики произошел ряд локальных неблагоприятных явлений (частичный подмыв дорог, повреждение опоры газопровода в селении Герпегеж). Прогноз по метеоусловиям сохраняется. Главным управлением МЧС России по КБР организовано взаимодействие со всеми ответственными ведомствами и муниципальными службами. На объектах инфраструктуры и мостах установлены гидрологические посты, аварийные бригады несут дежурство на постоянной основе. Работают комиссии по оценке возможного ущерба. По данным Гидрометцентра КБР на 9 часов 30 минут утра сегодняшнего дня уровень воды в реках в пределах нормы, неблагоприятных отметок не достигает. Паводковая обстановка находится на особом контроле. Межведомственными группами проводится непрерывный мониторинг уровня воды в реках.
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