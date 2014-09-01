Казбек Коков провел оперативное совещание по борьбе с распространением коронавируса в республике





Казбек Коков сегодня провел оперативное совещание по борьбе с распространением коронавируса в республике. Темпы иммунизации в КБР не снижаются. «Массовая вакцинация, проведенная за короткий период, позволит контролировать эпидситуацию и подойти к началу учебного года более защищенными», — отметил глава региона. За последние сутки, по данным минздрава, в республике провакцинированы более 2 тысяч желающих, общее количество составило почти 54000 человек. Более 36 тысяч из них привиты вторым компонентом. Вакцинация идет во всех поликлиниках и амбулаториях республики, развернуто больше 50 прививочных пунктов и более 40 мобильных бригад. Накануне республика получила более 3 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак». В течение недели ожидается поступление еще почти 22 тысяч «Спутника V» и 780 доз «КовиВак». В связи с высокими темпами вакцинации Минздрав КБР обратился в федеральное профильное министерство с просьбой увеличить объемы поставок вакцины в Кабардино-Балкарию. Добавлю, что за последние сутки в республике выявлено 27 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в госпиталях получает медицинскую помощь 291 человек, из которых 35 находятся в реанимациях.